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Kendilerini polis olarak tanıtan 2'si İranlı 3 şahıs yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan 2'si İranlı 3 şüpheli, turistleri gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:20
Kendilerini polis olarak tanıtan 2'si İranlı 3 şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkan Cezayirli turistler Bachır Khoums (37) ile Muhammed Belatrous'un (42) yanına otomobille yaklaşan ve sahte polis kartı gösterip kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, turistlerin pasaportunu kontrol etti. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, turistlerin çantalarında uyuşturucu madde araması yapacakları bahanesiyle çantayı alıp kaçmaya çalıştı. Cezayirli turist Khoums, sapından tuttuğu çantayı bırakmayınca otomobilin peşinden bir süre sürüklendi.

Turistlerin çantasında bulunan 15 bin 100 dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Fatih'te şüphelendikleri bir aracı kontrol için durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçtaki Arif A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada polis yeleği bulundu.

Polis, bir gün önce bölgede turistlerin gasp edilmesiyle ilgili, şüphelinin olaya karışma ihtimali üzerine şüpheliyi turistlere gösterdi. Cezayirli turistler şüpheliyi teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif A. tutuklandı.

SAHTE POLİS KİMLİKLERİYLE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandıkları otomobili belirleyen polis ekipleri, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis, 25 Eylül'de Fatih'te şüphelilerin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta bulunan İranlı Ayoub K. (38) ve Hasan Y. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 700 Avro, üzerinde "örnektir" yazan sahte polis kartı ile sahte kimlik ve plakayı değiştirmek için yapışkan numaralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:20
  1. sahte polis
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