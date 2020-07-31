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Aktüel

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:14:18 -
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan C.K. jandarma ekiplerini arayarak, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını, 60 bin lira para ve 5 bileziğini alan kişilerin kaçtığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler O.B'yi yakaladı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler Ş.T, Ö.Y. ve M.Y.Ş'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 30 bin lira bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

C.K, zanlıları yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma ekipleri de benzer durumlar yaşanmaması için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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