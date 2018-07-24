Kendilerini Akşener'in evine zincirlediler!

İyi Parti'nin aldığı olağanüstü seçimli kurultay kararının ardından Genel Başkan aday olmayacağını açıklamıştı.

BIRAKMA DİYE ZİNCİRLEDİLER

Akşener'i bu kararından döndürmek isteyen ve bu yüzden Üsküdar'daki evinin önüne giden partililerden bazıları ilginç eylemler yaptılar.

İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendini Meral Akşener'in evine zincirledi.