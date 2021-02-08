Kendileri çalıp kendileri oynuyor! Kürt vatandaşlarımızı 'anadil' üzerinden kışkırtma operasyonuna Ali Babacan da katıldı

Yeniakit.com.tr

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Boğaziçi provokatörleri mektubun kopyalarını farklı dillerde de kaleme aldı. Kamuoyunda Kürtçe de yazılan mektubun diline değil, içeriğine tepki gösterildi. 'Eylemimizdeki tek amacımız kayyım rektör istemememiz' ifadesi ile başlayan mektubun devamında Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenirken, 'KHK mağduriyeti bir an evvel giderilsin' gibi çağrılar yapılmıştı. Provokatörlerin esas amacının ne olduğu iki sayfalık mektupla adeta itiraf edilirken, bir takım çevrelerse Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için tehlikeli bir girişimde bulundu.

'Anadil hakkımızdır'

Sosyal medya hesabı twitter'da 'Kürtçe' hashtagh'i ile paylaşımlar yapıldı. Buradaki paylaşımlarda Kürtçe metne tepki gösterildiği iddia edilmiş ve Kürt vatandaşlarımızın birçok özgürlük alanını açan AK Parti iktidarı da hedef alınmıştı.

'Kimse bunun üzerinden siyaset yaparak ülkeyi bölmeye çalışmasın'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Ali Babacan da olmayan 'Kürtçe' tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu tehlikeli girişime 'siyaset' uğruna ortak olan Babacan, şu ifadelerle AK Parti iktidarını hedef aldı:

"Bir insanın anadilini konuşması, bu dilin yaşatılması temel bir insan hakkı konusudur. Vatandaşlarımızın annelerinden emdikleri süt kadar anadilini konuşması da helaldir. Bunu inatla söylüyoruz. Kimse bunun üzerinden yayın, siyaset yaparak bu ülkeyi bölmeye kalkmasın."