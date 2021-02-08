  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kendileri çalıp kendileri oynuyor! Kürt vatandaşlarımızı 'anadil' üzerinden kışkırtma operasyonuna Ali Babacan da katıldı
Siyaset

Kendileri çalıp kendileri oynuyor! Kürt vatandaşlarımızı 'anadil' üzerinden kışkırtma operasyonuna Ali Babacan da katıldı

Boğaziçi provokatörlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun bir kopyasının Kürtçe olması üzerinden Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası girişimine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:37:00 - 2021-02-08 23:38:15

 Yeniakit.com.tr 

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Boğaziçi provokatörleri mektubun kopyalarını farklı dillerde de kaleme aldı. Kamuoyunda Kürtçe de yazılan mektubun diline değil, içeriğine tepki gösterildi. 'Eylemimizdeki tek amacımız kayyım rektör istemememiz' ifadesi ile başlayan mektubun devamında Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenirken, 'KHK mağduriyeti bir an evvel giderilsin' gibi çağrılar yapılmıştı. Provokatörlerin esas amacının ne olduğu iki sayfalık mektupla adeta itiraf edilirken, bir takım çevrelerse Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için tehlikeli bir girişimde bulundu.

'Anadil hakkımızdır'

Sosyal medya hesabı twitter'da 'Kürtçe' hashtagh'i ile paylaşımlar yapıldı. Buradaki paylaşımlarda Kürtçe metne tepki gösterildiği iddia edilmiş ve Kürt vatandaşlarımızın birçok özgürlük alanını açan AK Parti iktidarı da hedef alınmıştı.

'Kimse bunun üzerinden siyaset yaparak ülkeyi bölmeye çalışmasın'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Ali Babacan da olmayan 'Kürtçe' tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu tehlikeli girişime 'siyaset' uğruna ortak olan Babacan, şu ifadelerle AK Parti iktidarını hedef aldı:

"Bir insanın anadilini konuşması, bu dilin yaşatılması temel bir insan hakkı konusudur. Vatandaşlarımızın annelerinden emdikleri süt kadar anadilini konuşması da helaldir. Bunu inatla söylüyoruz. Kimse bunun üzerinden yayın, siyaset yaparak bu ülkeyi bölmeye kalkmasın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden ülkeyi karıştıran iddia: İçimizde Türkiye'ye çalışan bir grup var
Teknoloji

Yunan profesörden ülkeyi karıştıran iddia: İçimizde Türkiye'ye çalışan bir grup var

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir grup olduğunu iddia etti.
Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama
Siyaset

Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den bugün istifa edeceğini açıklayan Muharrem İn..
Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin
Gündem

Başkan Erdoğan: Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Gündeme ilişk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay