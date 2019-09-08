Kendi ürettiği makine ile salça fabrikalarına meydan okuyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde imal edilen yerli makine, günde 5 ton domatesi salçaya dönüştürüyor.

Gönen’de dede mesleği maşınga imalatı ile geçimini sağlayan Kadri Bayar, günümüzde maşıngaya rağbet kalmayınca mesleği bıraktı. Türkiye’nin sayılı salça fabrikalarında makine kurulumu ve imalatı yapan Bayar, emekli olduktan sonra da tamamen kendi imkanları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli salça makinesi ile vatandaşa hizmet vermeye başladı. Gönen’de mütevazi deposunda hizmetine devam eden Bayar, kendi imkanları ile yapmayı başardığı makinesini İHA’ya anlattı. Bayar, "Dedem, babam ve ben 100 yıl maşında imalatı yaptık. Artık arkamızda zanaatımızı bırakacağımız bir kişi olmadığı için bu işi bırakarak makine imalatına başladık. Şimdi yiyecek, içecek üzerine bazı makineleri kendimiz yapıyoruz. Burada bir prototip salça makinemiz var. Bunu imal ettik. Üzerinde araştırmalar yaparken vatandaşlar gördü. Herkesin salçalık domatesini, biberini burada çekmeye başladık. Cüzi birücret alıyoruz. Elimizde kalan bazı parçalardan da yararlanarak bu makineleri üretmeye başladık. Fakat şimdi yapmıyoruz ama elimizde bir tek makine kalmıştı, onu da burada vatandaşın hizmetinde kullanıyoruz. Getiriyorlar salçalık domates ya da biberlerini salçayı çekiyoruz. İsteyen olursa ocağımız da var, kazanımız da var pişirip, salçalarını çekip evlerine tertemiz götürüyorlar. Makinemiz günde 5 ton salça üretme kapasitesine sahip. Elimizdeki makine 12 yıllık bir makine. 20 yıl daha sorunsuz çalışır" dedi.

Bayar, "Üstündeki elekte domateslerin suyu süzülür. İçerisinde blender sistemi denilen bir parçalayıcı sistem var. Bıçakları var ürünü parçalayan. Bir ezme bölümü, bir de çıkış bölümü var. Piyasada olmayan bir sistem bu. İmalatını durdurduk, birkaç makine yaptık ama şu anda elimizde kalan tek makine ile vatandaşa hizmet ediyoruz. Sadece domates veya biber gibi ürünlerden salça yapmıyoruz. Vatandaşa üzümünü getiriyor, üzüm suyu yapıyoruz. Ya da elma çekip elma suyu yapıyoruz" diye konuştu.