Kendi pisliklerini böyle örtbas ettiler! Laikçi kafadan “İmam hatipte dansöz” alçaklığı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir skandal meydana geldi. Hem bir ilkokul hem de imam hatibin bulunduğu binada Anneler Günü etkinliğine dansöz getirildi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, etkinliğin ardından okul aile birliği yönetiminin görevden alındığını söyledi. Dansözü ilkokuldaki aile birliğinin getirdiği belirtildi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Tele1’e şu açıklamalarda bulundu: “Hem ilkokul, hem ortaokul hem de imam hatip var. Organizasyonu düzenleyen ilkokulun okul aile birliği yönetimi. Anneler Günü etkinliği için başvuru yapılıyor. Yerel bir bayan bulunuyor. Kızı ile birlikte geliyor. Yeni bir olay değil. Tamamen ücretsiz bir etkinlik. Bu görüntülerden sonra okul aile birliği yönetimini görevden aldık.”

Laikçilerden rezil haberler

Söz konusu gelişmeyi duyuran Tele1 ve zihniyet ortağı tetikçi Oda TV, dansözün ilkokulda değil imam hatipte oynatıldığı algısı uyandırmaya kalkıştı. Tele1, "İmam Hatip binasında dansöz oynatıldı" derken, Oda TV daha da büyük alçaklığa soyunarak, "İmam Hatip'te dansöz şov... Görevden alındı" başlığını kullandı.