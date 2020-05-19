Kendi kendini dezenfekte eden maske geliştirecekler

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede pek çok şirket harekete geçerken, Çinli teknoloji şirketi Huami'den dev bir hamle geldi. Huami, N95 filtresine sahip ve dahili ultraviyole ışık sayesinde kendi kendini dezenfekte edebilecek 'Aeri' isimli bir maske geliştireceklerini açıkladı.

Bugüne kadar üretilen tüm maskelerin ortalama 45 gün kullanıldıktan sonra filtre özelliğini kaybettiğini belirten şirket, geliştirilecek 'Aeri' isimli yeni maskenin plastik bir yapıya sahip olduğunu ve USB bağlantısı ile güç verildiği takdirde dahili ultraviyole ışıkları sayesinde kendi filtrelerini dezenfekte edebileceğini açıkladı.

Huami tarafından geliştirilecek yeni maskenin 6 ila 12 ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.