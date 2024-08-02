Kendi kendine bakın ne yapıyor! Tarkan'ın fena madara olduğu anlar
Türkiye Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadetinin ardından milli yas ilan ederken Tarkan ve hayranları buluştukları konserde eğlendi. Tarkan, konser esnasında yaşadığı ses problemi sebebiyle rezil oldu.
İslam alemi şehit Haniye'nin yasını tutarken, Tarkan İstanbul Fanta Fest'te sahneye çıktı.
Tarkan sahnedeyken konser için hazırlanan ses sisteminde sürekli arıza yaşandı.
Tarkan, ses sistemindeki aksaklığa rağmen sahnesine devam ederek performansını sürdürdü. Ses çıkmadığının farkında bile olmayan Tarkan'a konsere katılanlar tepki gösterdi.
Tarkan'ın rezil olduğu o anlar amatör kameralara yansıdı.
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