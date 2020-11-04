Kendi istihbaratçısının ölüm emrini veren DEAŞ’lı tutuklandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanının ‘dinden çıktığı’ gerekçesiyle işkenceyle öldürülmesi emrini veren örgütün ‘takva grubunun’ firari hocası tutuklandı.
Selçuklu ilçesindeki 23 Temmuz'da ağır yaralı bulunan Emrah Ağar, hastanede 12 gün sonra ölmüş, polis, DEAŞ'ın istihbarat elemanı olduğunu belirlediği Ağar'ın katillerinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Katil zanlısın 5 şüphelinin, DEAŞ içindeki ‘takva grubu’ üyeleri oldukları ve daha önce ‘terör örgütü DEAŞ'a üye olmak’tan haklarında işlem yapıldığı belirlenmişti. Özel harekat timleri, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A'yı (33) yakalamıştı. Ağır hasta Emrah Ö. serbest bırakılırken, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. tutuklanmıştı. Olayın ardından firar eden cinayetin azmettiricisi Abdulsamet D. ise Karatay ilçesindeki saklandığı evde önceki gün yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cinayeti azmettirmekten tutuklandı.