Kendi insanlıklarını teröre satanlar Diyarbakır annlerine 'satılmış' diyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün Twitter hesabından, yaptığı paylaşımla evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP’li Tosun'u kınadı. 416 gündür evlat nöbeti tutan annelere utanmaz ve vicdansız bir saldırganlık örneği yaşandığına dikkati çeken Çelik, "Annelere saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır. Annelerimizin eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.



Allah onu bildiği gibi yapsın



HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine devam eden aileler de kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a “Allah onu bildiği gibi yapsın” sözleriyle tepki gösterdi. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, "Allah, Remziye Tosun’u bildiği gibi yapsın. Anne olmuş ama annelik nedir bilmiyor. Biz evlatlarımızı ne zaman alırsak o zaman buradan gideceğiz" dedi.



5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın ise şunları söyledi: "Evladımızı istediğimiz için bize en ağır kelimeleri söylüyorlar. Bütün Türkiye gerçek yüzlerini gördü."