  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kendi insanlıklarını teröre satanlar Diyarbakır annlerine 'satılmış' diyor
Gündem

Kendi insanlıklarını teröre satanlar Diyarbakır annlerine 'satılmış' diyor

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelere önceki gün “İt, satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi” sözleriyle ağır hakaretler ederek üzerlerine yürüyen HDP Milletvekili Remziye Tosun’a tepkiler büyüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:10:00 -
Kendi insanlıklarını teröre satanlar Diyarbakır annlerine 'satılmış' diyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün Twitter hesabından, yaptığı paylaşımla evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP’li Tosun'u kınadı. 416 gündür evlat nöbeti tutan annelere utanmaz ve vicdansız bir saldırganlık örneği yaşandığına dikkati çeken Çelik, "Annelere saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır. Annelerimizin eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

Allah onu bildiği gibi yapsın

HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine devam eden aileler de kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a “Allah onu bildiği gibi yapsın” sözleriyle tepki gösterdi. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, "Allah, Remziye Tosun’u bildiği gibi yapsın. Anne olmuş ama annelik nedir bilmiyor. Biz evlatlarımızı ne zaman alırsak o zaman buradan gideceğiz" dedi.

5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın ise şunları söyledi: "Evladımızı istediğimiz için bize en ağır kelimeleri söylüyorlar. Bütün Türkiye gerçek yüzlerini gördü."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı
Gündem

Vaka artışının en fazla görüldüğü 8 il açıklandı

Koronavirüs hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere İzmi̇r, Gazi̇antep, Kahramanmaraş, Eski̇şehi̇r, D..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay