Kendi imkanlarıyla patpat aracı üretip satıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir tamirci, ucuzluğu ve taşımadaki düşük maliyeti nedeniyle ’çiftçi dostu’ olarak bilinen patpat aracını 10 yıldır kendi imkanları ile üretip satıyor.

Uludere’de yaşayan Mehmet Kilim, motosiklet tamirciliğiyle başladığı mesleğini, çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği patpat olarak tabir edilen aracın imalatı ile sürdürüyor. Bölgedeki çiftçiler tarafından yoğun ilgi gören patpatlar Uludere’deki çiftçilere satılıyor. Saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşan patpat araçlarını üreten Kilim, yerli üretimini çiftçilerin hizmetine sunuyor.

Yaklaşık 10 yıldır patpat aracı ürettiğini kaydeden Kilim, "Geçimimi patpat üreterek sağlıyorum. Ben, ağabeyim ve kardeşim bu işi birlikte yapıyoruz. Kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Kısıtlı imkanlardan dolayı istediğimiz ölçüde üretim yapamıyoruz. Destek alabilseydik daha yüksek beygir daha buyuk araçlar üretebiliriz. Çiftçilerimizden çok talep var. Bölgemizde çiftçilik ve hayvancılıktan başka işin olmamasından kaynaklı da talepler fazla" dedi.