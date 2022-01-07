Kendi halkını bombalayan katil Esed'den akılalmaz "Kazakistan" çağrısı

Kazakistan'da patlak veren protesto gösterileri kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Birçok ülke, Kazakistan yönetimi ve halkına sekinet ve sağduyu çağrısı yaptı.

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan sivil protestolar sırasında halkı 'bombardımanla' susturan Esed rejimi, Kazakistan hükümetine protestocularla 'diyalog' kurma çağrısı yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, dost Kazakistan Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarı bozacak ve hiçbir şekilde ABD'nin meşru taleplerini karşılamaya hizmet etmeyen güncel olaylardan duyduğu derin üzüntüyü ifade ediyor" denildi.

Açıklamada, "Suriye, Kazakistan'daki mevcut durumu ele alırken diyalog dilini benimsemeye çağırırken, Kazak hükümetinin bu konuda attığı adımları övüyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye'de yüksek işsizlik, yolsuzluk, siyasi özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle Mart 2015'te başlayan barışçıl halk gösterileri kısa sürede iç savaşa dönüşmüştü. Esed rejimi, protestolara sert karşılık vermiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Bugün ülkede yaşadığı bölge bombalanmamış; bir yakınını kaybetmemiş; ailesinden uzak düşmemiş bir Suriyeli bulmak imkansız. 2011'de nüfusu 22 milyon olan ülkede, 10 yılda neredeyse 600 bin kişi hayatını kaybetti.

6,5 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Çoğu çadırlarda ya da sağlıksız koşullarda yaşıyor. 5,6 milyondan fazla sığınmacı da Suriye'yi terk etti. 3,6 milyonu Türkiye'de yaşıyor.