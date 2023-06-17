Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı! TRT 1’in dizisi yeni bölüm...

Yaz'a neşe katacak “Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı.

TRT 1’de izleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin afişi kadrosu ile göz doldurdu.

Eğlenceli anlatımı ve başarılı kadrosu ile yaz aylarına yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in merakla beklenen dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı.

Başrol oyuncuları; Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak'ın yer aldığı dizinin afişi büyük beğeni toplarken projeye olan ilgiyi daha da arttırdı.

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme aldığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu'nun yaptığı "Kendi Düşen Ağlamaz'ın ayrıca kadrosunda; Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi başarılı isimler de yer alıyor.

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Sevginin gücüne, umuda, kıymetli dostluklara ve her şeye rağmen yeniden başlayabilmenin mümkün olduğunu samimi bir dille anlatan "Kendi Düşen Ağlamaz" çok yakında TRT 1 ekranlarında olacak.