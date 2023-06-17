  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Robert Koleji ilan etti: Öyle bir rakam ki... Dudak uçuklatan beklenmedik karar: 'Yok artık' dedirtti

Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi

Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

Kamuoyunun Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrısı: Sapkın Mabel Matiz'in konserini iptal edin!

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!
Medya Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı! TRT 1’in dizisi yeni bölüm...
Medya

Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı! TRT 1’in dizisi yeni bölüm...

Yeniakit Publisher
2023-06-17 01:46:00 - 2023-06-17 01:49:39
Kendi Düşen Ağlamaz"ın afişi yayınlandı! TRT 1’in dizisi yeni bölüm...

TRT'nin dizisi yepyeni kare ve konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciyi güldürmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı `Kendi Düşen Ağlamaz`ın afişi yayınlandı. Beklenti devam ediyor...

Yaz'a neşe katacak “Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı.

TRT 1’de izleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin afişi kadrosu ile göz doldurdu.

Eğlenceli anlatımı ve başarılı kadrosu ile yaz aylarına yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in merakla beklenen dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz”ın afişi yayınlandı.

Başrol oyuncuları; Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak'ın yer aldığı dizinin afişi büyük beğeni toplarken projeye olan ilgiyi daha da arttırdı.

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme aldığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu'nun yaptığı "Kendi Düşen Ağlamaz'ın ayrıca kadrosunda; Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi başarılı isimler de yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sevginin gücüne, umuda, kıymetli dostluklara ve her şeye rağmen yeniden başlayabilmenin mümkün olduğunu samimi bir dille anlatan "Kendi Düşen Ağlamaz" çok yakında TRT 1 ekranlarında olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23