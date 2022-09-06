Kendi dışkısını yiyen Celal Şengör tıpış tıpış geldi!

Kendi dışkısını yediğini itiraf eden, İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi. 'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Şengör, daha sonra adliyeden ayrıldı. Şengör'ü, Hablemitoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan eski MAK Komutanı Levent Göktaş'ın avukatı Celal Ülgen savundu.

Katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle tartışmalara neden olan ve hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açılan Prof. Dr. Şengör, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

FATİH ALTAYLI DA EŞLİK ETTİ

Prof. Dr. Şengör; Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatı Celal Ülgen ve gazeteci Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşı ve derin cinayetlerin azmettiricisi olarak son günlerde kendisinden bahsedilen Levent Göktaş'ın avukatı Celal Ülgen ile birlikte geldi.

17 Ağustos depreminden sonra, kendisi de başörtülü üniversiteli öğrencilere edepsizce hakaret eden Fatih Altaylı, program ortağı Celal Şengör'e destek için adliyeye gelerek, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini hatırlatıp, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi." diye konuştu. Altaylı, bilim insanlarının, hangi bilimsel gerçekle o isnatları yaptığını ise izah edemedi.

CELAL ŞENGÖR İFADE VERDİ

Av. Celal Ülgen ile adliyeye gelen Prof. Dr. Şengör, soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra buradan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?

Şengör, 23 Mayıs'ta Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu televizyon programında şöyle konuşmuştu:

"Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."



