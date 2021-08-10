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Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili İlke Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Mevcut eğitim sisteminin toplumun kendi inanç ve değerlerinden uzak bir sistem olduğunu belirterek, değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Halkın inanç başta olmak üzere değerlerini esas alan bir müfredata geçmeliyiz”

Ahmet Gök, “Eğitim sistemimize yerleştirilmiş olan Fulbright başta olmak üzere bütün emperyalist, siyonist ve komünist etkilerden arındırılmış bir eğitim istiyoruz. Bizim kadim bir medeniyetimiz var; bu kadim medeniyetimizden gelen değerlerle bürünmüş, ders kitabından müfredatına kadar bütün eğitim materyallerinin bizim kendi öz değerlerimizle şekillenmiş gerçekten ismi gibi yerli ve milli bir eğitim politikası oluşturacak bir bakan hayal ediyorum. İnşallah bu bakan Mahmut Özer bakanımız olur. İnşallah bu bakan bize bunu gösterir, bunu yaşarız” dedi.

“Eğitim sistemimiz inancımız doğrultusunda yeniden inşa edilmeli”

Milli ve manevi değerlere önem veren yeni bir müfredatın hazırlanması gerektiğini ifade eden Gök, “Bizim kendi değerlerimize hitap eden bir müfredata ihtiyacımız var. Ders kitaplarımızın, bütün ders materyallerimizin bu şekilde şekillenmesine ihtiyacımız var. Çünkü bizim değer anlamında batıdan alabilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Teknolojiyi, bilimi ve fenni elbette alacağız. Zaten bizim inancımızda, ‘ilim Çin'de bile olsa gidin alın’ diyor. Dolayısıyla da elbette bunları alacağız ama bizim kadim medeniyetimizden gelen, bizi biz yapan değerlerimizi çocuklarımıza ve yeni nesillerimize vermemiz lazım ki millet olarak ayakta durmaya devam edebilelim. Bizim milli eğitimde yerli ve milli bir müfredata ihtiyaç var. İnşallah Mahmut Özer bakanımızla bu gerçekleşir. Benim hayalim temennim bu yöndedir.” açıklamasında bulundu.