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Kendi canı pahasına arkadaşını kurtardı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza; Orhaniye köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:32
Kendi canı pahasına arkadaşını kurtardı!

Ali Şeker (19) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, su kanalına düştü. Kazada sürücü Şeker ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mutlu Özkan (22) boğulma tehlikesi geçirdi.

Ali Şeker, Mutlu Özkan’ı sudan çıkarmayı başarırken, kendisi su kanalından çıkamadı. Kaza neticesinde Şeker boğularak can verirken, Özkan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Şeker’in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise askere gideceği arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeği fotoğrafı oldu.

Şeker’in ölümü sevenlerini yasa boğarken, profil fotoğrafına yazdığı “Ne yaparsa yapsın pişman ölürmüş insan. Belki yaptıklarından, belki de yapamadıklarından” notu dikkatlerde kaçmadı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:32
  1. Trafik kazası
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