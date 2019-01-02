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"Kendi adaylarımızı çıkaracağız" diyen Destici: İstisnalar olabilir...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır. Bunun istisnaları olabilir ama biz istisnalarla değil genelle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:48
"Kendi adaylarımızı çıkaracağız" diyen Destici: İstisnalar olabilir...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2018 yılındaki gelişmeleri değerlendirdi, bu dönemde Doğu Türkistan halkının kültürel soykırım ve asimilasyona maruz kaldığını vurguladı.

Cumhur İttifakı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Destici, "Yenikapı ruhundan beslenerek, samimi bir şekilde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan partiler son derece sağlam bir özveriyle çalışmış, ülkemizin ayakta kalması için yalnız ellerini değil tüm gövdelerini taşın altına koymayı görev edinmişlerdir." dedi.

"İstisnalar olabilir"

BBP'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracağı yönündeki çıkan haberlerin sorulması üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Ben Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle sınırlı olmadığını, daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda hiçbir büyükşehir, il ve ilçede herhangi bir partiyi destekleme noktasında alınmış bir kararımız yoktur. Bu konuda kim ne söylerse söylesin gerçeği yansıtmamaktadır. Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır. Bunun istisnaları olabilir ama biz istisnalarla değil genelle uğraşıyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. BBP
  4. BBP adayları
  5. Mustafa Destici
  6. Cumhur İttifakı

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