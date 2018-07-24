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Kenan Sofuoğlu: Mesut Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum, Almanlar beni de...

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "4 sene Almanya için yarıştım. Hollanda'ya transfer olunca düzenim bozulmasın diye Almanya'da kalmak istedim ama sınır dışı edildim. Bu yüzden Mesut'a yapılanları çok iyi anlıyorum." dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 02:01
Kenan Sofuoğlu: Mesut Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum, Almanlar beni de...

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu,"ırkçı ve ayrımcı" saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımını bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Dünyanın sayılı futbolcularından Mesut Özil'in "ırkçılık ve ayrımcılık" tutumuyla karşılaşmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Kenan Sofuoğlu, Mesut Özil'in yanında olduklarını söyledi.

"ALMAN HÜKÜMETİ BENİ SINIR DIŞI ETTİ"

Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de motosiklet sporunun yeterince bilinmediği için 2000'li yıllarda Almanya adına yarışmalara katıldığını anımsatarak, "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Bir anda her şey değişti. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Mesut Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZİL ASLA YALNIZ DEĞİL"

"Irkçı ve ayrımcı" saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in yalnız olmadığını vurgulayan Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Mesut Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir. Irkçılık insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Toplumların bu tür kabul edilemez davranış ve düşüncelerden kurtulması gerekir. Günümüzde teknoloji ile birlikte küçülen dünyada birbirine o denli yakınlaşan insanlar ırkçılık söylemlerinden kaçınmalıdır. Ne zamanki ırkçılığı spor sahalarından yok edersek, eminim tüm dünyada barış ve kardeşlik, spor ruhuna uygun şekilde kendisini gösterecektir. Özil asla yalnız değildir."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 02:01
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  3. Kenan Sofuoğlu
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