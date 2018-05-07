Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden kariyerini bitirmesini istedi?

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık." dedi. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hafta sonu İtalya'da düzenlenecek etabın ardından kariyerine son verecek. Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu." ifadelerini kullandı. İşte Kenan Sofuoğlu hayat hikayesi ve kariyeri..

Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi dünyada temsil edecek önemli sporcular yetiştirdikleri için gözünün arkada kalmadığını aktaran Sofuoğlu, "Şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim dünya şampiyonalarında yarışabilmekti. Şükürler olsun Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var. Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs'ta İtalya'da jübile yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarını şampiyonlukla kapatırken geçen sezon da dünya ikincisi olmuştu. Bu sezon şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle son 3 etaba katılamamıştı.









KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?



Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı’da doğmuştur. Aslen Trabzon’ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan’dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu’dur. Bir kız kardeşi vardır.



1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan’ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.



17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı’ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.



Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. (Yarışın birincisi ağabeyi Sinan Sofuoğlu, ikincisi de diğer ağabeyi Bahattin Sofuoğlu’dur) 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası’nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.