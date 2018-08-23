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Kenan Sofuoğlu katıldığı etkinlikte kaza geçirdi

Rize'de düzenlenen Formulaz tahta araba yarışlarına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Yaralanan Sofuoğlu, yarışa devam edemedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:41
Kenan Sofuoğlu katıldığı etkinlikte kaza geçirdi

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi.

Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, duvara çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

 

Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı.

Kenan Sofuoğlu'na alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Kaza nedeniyle Sofuoğlu, yarışlara devam edemedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:41
  1. Kenan Sofuoğlu
  2. AK Parti
  3. Sakarya
  4. Rize
  5. Formulaz

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280249 dk önce
    La ne oldi sofu oğli asfalt yolda ara gaz vermeye benzemiy demekki. Sen karadenizlileri boş insan mi sandun.
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