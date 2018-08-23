Kenan Sofuoğlu katıldığı etkinlikte kaza geçirdi
Rize'de düzenlenen Formulaz tahta araba yarışlarına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Yaralanan Sofuoğlu, yarışa devam edemedi.23 Ağustos 2018 Perşembe 19:41
Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi.
Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, duvara çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı.
Kenan Sofuoğlu'na alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Kaza nedeniyle Sofuoğlu, yarışlara devam edemedi.
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