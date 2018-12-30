Kenan Sofuoğlu: Acemiyim

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Fotoğrafta yer alan danışmanlarından birinin kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diğer milletvekillerini hedef göstermesi de büyük eleştirilere neden olmuştu. Kendi hatasını "siyaset acemisi" olmasına bağlayan Sofuoğlu, danışmanının da kendi isteğiyle istifa ettiğini söyledi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Sofuoğlu, "Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum." dedi.

Ayağının göründüğünü fark etmemiş

"O fotoğraf, benim Meclis’teki şahsıma ait özel odamda çekildi. Bazıları sanki Meclis Genel Kurulu’nda çekilmiş gibi yansıtıyorlar. Öyle değil." açıklamasını yapan Sofuğlu, "Motosiklet sporcularının sorunlarının çözümü için bütün gün Ankara’da bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Sonra da Meclis’teki makam odama geldim. Yorulmuştum. Ayağımı masaya uzattım. Fotoğraf çekiyordum. Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, “abi şunu sosyal medyada paylaş” demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım. Ayağımın gözüktüğünün farkında değilim. O anda başka telefonlar geldiği için fark edemedim. Toplam dört dakika kaldı o fotoğraf." diye konuştu.

"Acemiyim"

Siyasette acemi olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ben siyasete yeni girdim. Bu işin acemiliği var biraz. Partimin sorumluluğu var. Tek başıma olsam o kadar önemli değil. Ama sorumluluklarım var. O yüzden üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Danışmanının istifasını istemiş

Sakarya Milletvekili Sofuoğlu şunları söyledi:

"Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. İyi bir hayatım vardı benim. Ankara süreci benim için stresli, sıkıntılı bir süreç. Tek amacım spora hizmet etmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum.

Üç gündür uyku uyumuyorum. Her şey üst üste geldi, geliyor. Ne yapsam, ne desem yeni bir tartışma doğuyor. Partime zarar vermek istemiyorum. Kilitlenmiş durumdayım. Ben her şeyi karşılıksız bırakıp gittim Ankara’ya... Belki de bu nedenle üstüme bu kadar gelinmesi zoruma gidiyor.

Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum."

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