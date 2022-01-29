Kenan Karaman'dan bir garip açıklama!

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ta eleştirilerin odak noktasındaki Kenan Karaman da açıklamalarda bulundu.

Büyük umutlarla transfer edilen milli futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı.

"1 GOL ATSAM DEVAMI GELECEK"

Hürriyet'e konuşan Kenan Karaman, "Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

"SONU GÜZEL OLACAK, EMİNİM"

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de maalesef, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıktan kaynaklanan negatif bir hava var. Skorlar kötü olduğu zaman, 2-3 oyuncu üzerinden algı yaratmayı seviyoruz. Ben her zaman çok çalışırım, öyle de devam edeceğim. Bu çabalarımın karşılığını mutlaka alacağıma inanıyorum. Sonu güzel olacak, buna eminim." şeklinde konuştu.

"MANTIKSIZ ELEŞTİRİLER BANA UYMAZ"

Doğru eleştirileri dinlediğini söyleyen Kenan, "Ben buralara kolay gelmedim. Doğru eleştirileri her zaman dinlerim. Maçlardan sonra teknik ekibimizin ve analizcilerin uyarılarını mutlaka dikkate alırım. Ama mantıklı olmayan diğer eleştiriler bana uymaz. Onlar beni etkilemez." dedi.