Kenan Karaman: Bir gol atarsam devamı gelecek

Bu sezon özellikle ilk yarıda bekleneni veremeyen takımların başında gelen Beşiktaş'ta en çok eleştirilen futbolculardan biri de Kenan Karaman'dı. Milli futbolcunun üzerine bu kadar gidilmesinin sebebi hiç şüphe yok ki, 22 resmi maçta oynamasına karşın hiç gol atamaması ve sadece 1 asist yapması oldu.

Kenan Karaman, Antalya kampında hem bu tablo hakkındaki düşüncelerini hem de Beşiktaş'ın genel durumunu anlattı.

"Beşiktaş'a 'gol kralı olur' diye transfer edildin ama 22 maçta bir tane bile gol atamadın. Böyle bir durumu kariyerinde hiç yaşamış mıydın?" sorusuna Karaman şu cevabı verdi:

"Futbol hayatımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek."