  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kenan İmirzalıoğlu'nun başına bakın neler geldi!
Medya

Kenan İmirzalıoğlu'nun başına bakın neler geldi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de kapıda bekleyen 2 kadının hışmına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 12:14:00 -
Kenan İmirzalıoğlu'nun başına bakın neler geldi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de bir et restoranı çıkışı görüldü. Mekandan oldukça keyifli çıkan ünlü oyuncu, bir anda karşısında iki öfkeli kadın sürücüyü görünce neye uğradığını şaşırdı.

MEKANIN ÖNÜNE PARK EDİNCE...

Şoförünün arabayı mekânın önüne park etmesi yüzünden zor durumda kalan İmirzalıoğlu, kendisine hesap soran kadını sakinleştirmeye çalıştı. Diğer öfkeli sürücü ise İmirzalıoğlu’na çıkışmaya devam etti.

İki kadının birden hışmına uğrayan ünlü oyuncu tartışmanın büyümesini istemediği için hızla restoranın önünden uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay