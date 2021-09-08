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Medya Kenan İmirzalıoğlu’nu bile şaşırtan soru! Seyirciler şok etti
Medya

Kenan İmirzalıoğlu’nu bile şaşırtan soru! Seyirciler şok etti

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Gencay Ormanlı isimli yarışmacı 5 bin liralık soruda seyirci jokerini kullandı. Bu soruda stüdyodaki seyircilerin yüzde 100'ü D şıkkı butonuna bastı. Verilen sürenin bitmesinin ardından ekrana yansıyan sonuçlar hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:19:00 -

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soruda takılan Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı seyirci jokerini kullanmak istedi.

Seyircilerin tamamı aynı cevabı verdi

Bunun üzerine "Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu, stüdyodaki seyircilere yöneltildi. Verilen süre sonunda seyircilerin yüzde 100'ü de D şıkkı olan Rengin cevabını işaretledi. Yarışmacı da seyircilerin yanıtına güvenerek cevap hakkını D şıkkından yana kullandı.

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