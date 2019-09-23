Kenan İmirzalıoğlu'dan damga vuran karar!

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden kaliteli ve iddialı bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu netlik kazandı. Bilindiği üzere belirli bir süredir programın sunuculuğunu üstlenen ve geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Murat Yıldırım görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu kararın sonrasında yeni sezonda programın sunuculuk koltuğuna hangi ismin oturacağı izleyici kitlesi tarafından sabırsızlık içerisinde bekleniyordu. ATV'de ekrana taşınan yeni sezon tanıtım videosunda Kenan İmirzalıoğlu sürpriziyle karşılaşan seyirciler şaşkınlığını gizleyemezken sosyal platformda destek ve tebrik mesajları dolup taşmaya başladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU: KENAN İMİRZALIOĞLU...

Milyonların sevdiği usta isim Kenan Işık'ın başına gelen talihsiz kazadan sonra sunuculuk görevini devralan Murat Yıldırım, Ramo adlı yeni projesinde bulunacağı için artık programı sunmayacağını duyurmuştu. Yeni yayın dönemine 1 milyon TL değerinde soru ile giriş yapmaya hazırlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu farklı bir soluk getirecek. Son günlerde yayınlanan haberler doğrultusunda ekranlara yeniden dönerek sevenlerini heyecanladıran Kenan İmirzalıoğlu'nun Kenan Milyoner Olmak İster isimli yarışma programından bölüm başında 250 bin TL alacağı ileri sürülmüştü.

İstanbul'da bulunan bir AVM'de alışveriş yaptığı sırada basın mensupları tarafından görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışması hakkında çıkan haberleri doğrulayarak şu ifadelere yer vermişti: "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz"

Reyting başarısını daima sürdüren ve yediden yetmişe geniş yelpaze izleyicisine sahip Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağı konusu şu an için henüz belli olmadı. Fakat, yayın tarihi ilan edildiğinde içeriğimizde yer verilecektir.