Kenan İmirzalıoğlu şok etti! Şaşırtan açıklamalar...

Sinem Kobal ile bir evliliği olan Kenan İmirzalıoğlu Levent'te görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu açlığa dayanamadığını söyleyerek gelen sorulara yanıt vermek istemedi. Oyuncu ısrarlardan sonra ise "Şekerim düşünce sinirleniyorum" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’i sunan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent’te kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Uzun süredir dizilerle ekranlarda olmayan ve Sinem Kobal ile evliliği olan oyuncu gelen sorulara yanıt vermek istemedi.

Muhabirlerin ısrarlı sorularına gerilen Kenan İmirzalıoğlu yanıt vermek de istemedi.

İmirzalıoğlu ısrarla gelen sorulardan sonra, "Çok açım, beni bırakın gideyim. Güzel kardeşim sen benim aç halimi biliyorsun. Şekerim düşünce sinirleniyorum" dedi.