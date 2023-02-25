Kenan İmirzalıoğlu sessizliğini bozdu! ‘Benim adıma kim bir şeyler paylaşırsa…’

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu'da görüntülendi. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulanan ve uzun süre konuşamayan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım üzgünüm" dedi.

İmirzaloğlu geçtiğimiz günlerde kendisi adına atılan tweetlerle ilgili de şunları söyledi: "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim hiç hesabım olmadı. Olan hesaplar da sahte, benim adıma kim bir şeyler paylaşırsa bilinsin ki o kişi ben değilim."

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile derin bir acıya büründü.

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Adeta tek yürek olduğumuz bu zor günlerde depremzedelere destek için seferberlik başladı.

Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinden acı haber gelmişti.

Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.

Birçok kişiye mezar olan Penta Park'ın mütteahiti Mesut Başkır, ise geçtiğimiz günlerde Marmaris açıklarında yakalandı.

Bir ay önce yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıktı.

Yarışmacı verdiği cevabıyla sosyal medyada bir süre konuşulmuştu.