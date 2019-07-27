Kenan Bozgeyik: Kar oranını artıran bir şirket haline geldik

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Kızılcahamam'da başladı.

Bozgeyik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, PTT'nin, teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi uygulamaların yanı sıra farkındalık oluşturan hizmetleriyle de sektörde öncü olduğuna dikkati çekti.

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin her noktasında hizmet verdiklerini belirten Bozgeyik, "Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar oranını artıran bir şirket haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, e-ticaret alanında da PTT'nin önemli işler yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün ePttAVM'de binlerce tedarikçi var, milyonlarca ürün sergileniyor. İnternet sitesi 2018 yılında, bir önceki seneye göre üç kat büyüdü. Her zaman ülkemizin geleceğini düşünerek inovatif adımlar atacağız. Lojistik ve e-ticaret sektörleri dünya ticaretine yön veriyor. PTT çalışmalarla sektörde lider konuma gelecek. PTT olarak önümüzdeki süreçte bu alanda önemli iş birlikleri yapacağız."