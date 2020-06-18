Kenan Alpay'dan Libya yorumu! 'Türkiye bunu yaparsa iki ülkede planlanan darbeyi önleyecek'

Yeniakit yazarı Kenan Alpay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerini değerlendirdi.

Akit Tv'de Başka Açıdan programında konuşan Kenan Alpay, "Türkiye olarak eğer orada bir darbeyi engellersek Libya ile ticaret yaparız. Eğer orada bir darbeyi engellersek Tunus'ta ya da Cezayir'de bir darbe olmasının önüne barikat koyarız. Darbeyi engellersek Rusya ve İran'ın Suriye üzerinden oyununun önüne geçeriz. Türkiye sadece kendisinin demokratik olması ve üretmesiyle yetinemez" dedi.

"Fransızlar bin pişman"

Eski milletvekili Ahmet Özal ise, "Türkiye'nin Libya'da olmasının en büyük etkenlerden biri Doğu Akdeniz'deki zenginliktir. Türkiye kolay kolay orayı bırakmaz. Fransızlar Türkiye ile dalaştıklarına bin pişmanlar" ifadelerini kullandı.