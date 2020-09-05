Kenan Alpay: Bir kişinin iğrenç günahını tüm Müslümanlara yıkamazsınız

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Kenan Alpay, Fatih Nurullah takma adlı Eyyüp Fatih Şağban'ın çocuğa yönelik cinsel istismar suçu ile tutuklanmasını ve sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

"Burada bir azgınlığın, aşırılığın ve sapkınlığın olduğu muhakkaktır." diyen Alpay, "Bu kişinin işlemiş olduğu bu iğrenç günahtan ötürü Müslüman camiayı suçlamak kelimenin tam anlamıyla bir kara propogandadır." ifadelerini kullandı.

'Müslümanlar töhmet altında bırakılıyor'

Müslümanların birkaç tekil örnek üzerinden töhmet altında bırakıldığını belirten Alpay, "Bu günahı işleyen birçok insan var. Film setlerinde, okullarda, öğrenci kamplarında yani hayatın her yerinde bu üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Biz bu olayları duyunca, 'Bunu Liberaller, Atatürkçüler, Kemalistler yapıyor' demiyoruz. Bir topluluk içinde yaşanan suç ilgili bütün topluma yıkılamaz." şeklinde konuştu.

'Hukukun en temel kavramlarından habersizler'

İslam geleneklerinde tarikatlar olduğuna dikkat çeken Kenan Alpay, "İslam aleminde yüzlerce tarikat halkası var. Bunların içinden birkaç tanesinde bu olay yaşanınca yüzbinlerce kişiyi suçlamak hukukun en temel kavramlarından habersiz olmak demektir." ifadelerini kullandı.