0553 313 94 23

Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi

Kilis Devlet Hastanesinde Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:04
Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi

Kilis Devlet Hastanesinde Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi.


Uzun süredir hazırlıkları devam eden "Kemoterapi Tedavi Ünitesi" Kilis Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başladı. Tıbbi Cihaz yetersizliği nedeniyle Gaziantep’e gitmek zorunda kalan vatandaşların artık Kilis Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Kemoterapi tedavi ünitesinde planlanmış olan kemoterapi uygulamaları yapılacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lıların kaçırdığı polisten 4 yıldır haber alınamıyor
    1. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    2. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    3. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    4. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    5. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    6. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    7. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    8. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    9. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    10. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    11. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    12. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    13. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    14. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    15. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    16. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    17. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    18. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    19. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    20. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    21. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    22. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    23. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    24. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    25. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    26. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    27. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    29. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    30. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!