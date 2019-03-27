Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi
Kilis Devlet Hastanesinde Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi.27 Mart 2019 Çarşamba 11:04
Kilis Devlet Hastanesinde Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete girdi.
Uzun süredir hazırlıkları devam eden "Kemoterapi Tedavi Ünitesi" Kilis Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başladı. Tıbbi Cihaz yetersizliği nedeniyle Gaziantep’e gitmek zorunda kalan vatandaşların artık Kilis Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Kemoterapi tedavi ünitesinde planlanmış olan kemoterapi uygulamaları yapılacağı bildirildi.
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