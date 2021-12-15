Kemikleri ve eklemleri yeniden doğmuş gibi yapıyor!

Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar eklem olarak adlandırılır. Eklemler vücutta bulunan kemiklerin düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlar ve etrafı kıkırdak, bağ, tendon ve kaslarla çevrilidir. Eklem ağrıları birçok hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi doğrudan bir kemik ve eklem hastalığını da işaret edebilmektedir.

Eklem ağrılarının ne şekilde tedavi edileceği, ağrıya neden olan hastalığın türüne göre değişkenlik gösterir. Evdeki malzemelerle eklem ağırılarınızı etkili bir şekilde dindirebilirsiniz. Eklem ağrıları tedavisi konusunda çok sık uygulanan ve günümüzde tercih edilen limon kabuğu kürü, bu ağrıları kalıcı olarak dindirmenizde aktif bir rol oynamaktadır.

Eklem ağrıları için bitkisel kür!

Malzemeler;

Doğal sızma zeytinyağı

2 adet büyük organik limon

Okaliptüs yaprakları

Kapaklı bir kavanoz

Temiz sargı bezi

Hazırlanışı;

Limon kabuklarını soyun ve bir kavanoz içerisine koyun. Daha sonrasında kabukları tamamen kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin. İçerisine okaliptüs yapraklarını koyun. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve karışımı 2 hafta (14 gün) bekletin. 2 hafta geçtikten sonra karışımı sargı bezinin üzerine dökün ve ağrı olan bölgelere yerleştirin. Her gece bu tedaviyi uygulayarak hem ağrılarınızdan kurtulabilir, hem de uyurken cildinize işlemesine imkan tanıyabilirsiniz.

Hangi doktora gidilir?

Kemik ağrısı, eklem ağrısı yaşayan kişiler öncelikle ortopedi bölümünden randevu alarak muayene olmalıdır. Bu bölümde bacak ve kol ağrılarının yanı sıra lif ve bağ kopmaları, her türden kas ağrıları, tüm eklem ağrıları ve romatizma hastalıklarıyla ilgili tetkikler yapılmaktadır.