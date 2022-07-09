Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Şifa kaynağı kemik suyu faydalarıyla dikkat çeker. Çorbalarla ve yemeklerle kullanıldığında hastalıkların devası olur. Hayvan bağ dokuları ve kemiklerin kaynatılarak yapıldığı kemik suyu soslarla da yaygın olarak kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı denilince akla ilk gelen besinler arasında yer alan kemik suyu, bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz kemiklerin güçlenmesinde de önemli rol oynar. Konu ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Hülya Çağatay, kemik suyunun faydalarını anlattı.

Kemik suyu fadaydaları ile kullanımı tarih öncesi zamanlara kadar dayananan besinler arasındadır. Hayvanların kemik, eklem ve toynakları gibi yenmeyen parçaları kaynatılarak et suyuna dönüştürülmektedir. Çoğu hayvanın kemikleri kaynatılarak kemik suyu elde edilebilmektedir. Domuz eti, sığır eti, dana eti, tavuk eti, hindi eti bu hayvanlar arasında sayılabilir.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI İÇİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLERDEN GELİYOR

Kemik suyu içerisinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde çok besleyicidir. Hayvan kemikleri magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum bakımından çok zengindir. Bu mineraller kemiklerin oluşması ve güçlenmesi için oldukça gerekli minerallerdir. Kemik suyunun faydalarını kemiğin içindeki ilik verir. İlik A, K vitamini, çinko, selenyum, bor ve omega-3, omega-6 yağ asitleri açısından zengindir.

KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Hayvan kemikleri aynı zamanda kolajen proteinini de içermektedir. Kolajen, vücut yapısını koruyan en temel maddedir. Tendonlarda, bağlarda ve kemiklerde bulunur. Kolajen proteini de kemik suyunun faydaları arasında yaşlanmayı geciktirme ve vücudun zinde kalmasını sağlama gibi özelliklerin eklenmesine zemin hazırlamış olur.

KEMİK SUYUNUN BİR FAYDASI DA BESİN SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRMASI

Kemik suyunun sindirimi kolaydır aynı zamanda diğer besinlerin sindirimine de yardımcı olmaktadır. Kemik suyu içerisinde bulunan jelatin sindirim sisteminde bulunan suya bağlanmaktadır. Böylece besin maddeleri bağırsaklarımızdan daha kolay geçebilmektedirler. Jelatinin etkilerini öğrenmek amacıyla sıçanlar üzerinde yapılan bir klinik çalışmada jelatin tüketen sıçanların sindirimin sistemlerinin mukozal tabaklarının jelatin sayesinde korunduğu ve iyileştiği gözlemlenmiştir. Jelatinin insan sindirim sisteminde de aynı görevi yaptığı düşünülmektedir. Bu özellik, kemik suyunun faydaları arasında en önemlilerden biri olarak görülür.

Hem dini hem de insani açıdan büyük huzur ve doyuma ulaşılan günde, bayram hazırlığı şöyle dursun kurban seçimi, etinin eve getirilmesi, parçalanması, dinlenmesi, dolaba konulması ve dağıtılması gereken nisap miktarı gibi merak edilen pek çok soru da akabinde kafalarda yer edinir. Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz. Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Kurbanlık etten nasıl ağızda dağılıyor ve yumuşacık bir kavurma yapılır?

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İÇERİĞİNDEKİ ARGİNİN VE GLİSİN ANTİ- İNFLAMATUAR ETKİ YARATMAKTADIR

Kemik suyunun faydalarından biri de içerisinde arginin ve glisin aminoasitlerden gelir. Bu aminoasitler güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptirler. Yapılan bir çalışmada astımlı farelere oral yolla arginin takviyesi verilmiştir. Arginin takviyesi alan farelerin solunum yolu inflamasyonlarının azaldığını ve astım semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir.

EKLEM AĞRILARINI AZALTABİLİR

Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glukozamin ve kondroitin bulunur. Yapılan birçok araştırma kondroitinin ve glukozaminin eklem ağrılarını azalttığını ve osteorartrit yani eklem kıkırdağında oluşan bozulma semptomlarını azalttığını belirtilmiştir. Eklem ağrıları ile ilgili sıkıntı çekenler kemik suyunun faydaları sayesinde iyileşebilmektedir.

TOKLUK SÜRESİNİ ARTTIRIR

Yapılan çalışmalarda kemik sulu çorba tüketmenin kişilerin tokluk süresini arttırdığını ve vücut ağırlığının azalmasını sağladığını göstermektedir.

İÇERİĞİNDEKİ GLİSİN UYKU SALİTESİNİ ARTTIRMAKTADIR

Kemik suyunun içinde bulunan glisin aminoasidi, kişilerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Yapılan birden çok çalışma glisinin uykuyu arttırmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Yapılan bir çalışmada yatmadan 3 gr glisin almanın uyku kalitesini arttırdığını bulmuştur. Bu sebeple kemik suyu içmek uyku kalitesini arttırmaktadır.

Kemik Suyu Tarifi İçin Malzemeler

İlikli kemik

3 litre su

2 adet havuç

2 adet soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sirke

Karabiber, zencefil, zerdeçal, biberiye

Kemik Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol şifalı çorbalarınıza katarak lezzet ve şifa katabileceğiniz basit bir tarif. Yemeklerinizde ve çorbalarınızda bulyon kesinlikle kullanmayın. Kasabınızdan ücretsiz alabileceğiniz ilikli kemik ile basitçe kemik sularını hazırlayabilirsiniz. İçerisine katacağınız malzemeler isteğe bağlıdır fakat sirkeyi mutlaka kemik suyuna ilave edin çünkü sirke kemikteki minerallerin suya geçmesini sağlar.

Düdüklü tenceyere bütün malzemeleri atıp 2 saat boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. Kağıt bardaklara doldurup soğuduktan sonra buzluğa atıyoruz. İşte bu kadar basit.

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