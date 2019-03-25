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Kemik erimesine yumurta kabuğu

Yaşlanmak bir anlamda zaten mum gibi erimek değil mi? Kemikler de eriyor işte...

25 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Kemik erimesine yumurta kabuğu

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından yumurtanın kabuğunun da çok faydalı olduğunu biliyor musunuz?

Yumurta kabuğu da tıpkı yumurta gibi protein ve kalsiyum deposudur. Yumurta kabuğu özellikle kemik erimesi için çok faydalıdır.

Kadınlarda menapoz döneminde sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan kemik erimesi için yumurta kabuğu tavsiye eden uzmanlar, yumurta kabuğu kürünü şu şekilde açıklıyor.

Kemik erimesi için yumurta kabuğu

3 yumurtayı iyice yıkadıktan sonra kırın ve içini çıkartın. Neden iyice yıkıyacaksınız; herhalde tahmin ediyorsunuz, çiğ olduklarından üzerlerinde her türlü bakteri kaynaşmakta o an. Siz yumurtayı pişirmeden kabuklarından yararlanacağınız için, o  yumurtanın iyice mikroplardan arındırılması şart.

Sadece bu konuda değil, yemek yaparken çiğ yumurtayı elinize aldığınızda bir mikrop yığınına el sürdüğünüzü zinhar aklınızdan çıkarmayınız.

1 çay kaşığı zeytinyağını tavaya koyun, yumurta kabuklarını parçalayıp içine atın ve kavurmaya başlayın.

Yakmadan kavurun ve zaten bu esnada kabuklar kırılacaktır.

Ezilen bu kabukları yoğurda ekleyerek yiyebileceğiniz gibi bala karıştırarakta yiyebilirsiniz.

Bu kür kemik erimesine çok faydalı olacaktır. Kalsiyum ve protein deposu yumurta kabuğu yiyerek kemik erimesi sorunundan kurtulabilirsiniz.

Başka ne yapılabilir?

Konserve sardalya, yumurta, kuru incir, portakal, nohut, havuç, çam fıstığı, soğan, kalsiyum depolarıdır.

D vitamini

Kalsiyum önemli olsa da D vitamini olmadan kemik erimesiyle savaşmakta hiçbir işe yaramaz. D vitamini somon, sardalya, güçlendirilmiş süt, soya sütü, güçlendirilmiş yoğurt, yumurta sarısı, ve mantarda bulunur. Güneş'te 15 dakika kalmak harikadır.

Magnezyum

Magnezyum kemik yoğunluğunu artırıyor, kemik erimesi ve çatlak riskini azaltıyor. Ispanak, badem, beyaz patates, fasulyeler, yerfıstığı, yerfıstığı ezmesi, tam buğday ekmeği ve susam magnezyum için iyidir.

Potasyum

Potasyum kemik oluşumuna yardım eder, kalsiyum dengesini artırır. Potasyum için beyaz patates, yoğurt, soya, balık, tatlı patates, muz, marul, ıspanak, kavun, süt, havuç, mercimek, şeftali, karpuz, domates, mantar, kuru üzüm, yerfıstığı, badem, portakal, brokoli..

Bunlara ek olarak K vitamini ve protein kemik sağlığımız için çok önemli bir maddelerdir. Güçlü kemiklerimiz olması için yememiz gereken protein içeren besinler: kırmızı et, balık, yumurta, fasulyeler, mercimek, soya, ceviz vb… Süt, peynir ve yoğurt gibi besinleri, az yağlı ise tüketmelisiniz.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:49
  1. Sağlıklı beslenme
  2. yumurta
  3. yumurtanın kabuğu
  4. Yumurta kabuğu
  5. menapoz
  6. zeytinyağı
  7. Kalsiyum
  8. protein
  9. Magnezyum
  10. Potasyum
  11. beyaz patates
  12. yoğurt
  13. K vitamini

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