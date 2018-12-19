Deviasyon halk dilinde burun kemiği - kemik eğriliği olarak da bilinir. Kemik eğriliği olan kişilerde hiç vakit kaybetmeden konunun uzmanı doktorlara görünmekte fayda var. Burun kemiği eğriliği veya kırıklığı varsa uzman hekimlerce tedavi edilmelidir. Aksi durumda uzun vadede ciddi hastalıklara sebep olur. Peki Kemik eğriliği neden olur? Kemik eğriliğine hangi bölüm bakar?

Burun kemiği eğriliği-Deviasyon, halk arasında daha çok burunda kemik eğriliği olarak bilinmektedir. Deviasyonu olan bir burunda, tam orta hatta yer alması gereken kıkırdak–kemik duvar, orta hattan az ya da çok bir tarafa doğru eğrildiği görülmektedir. Gerek girişte gerek çıkışta ortaya çıkan bu burun içi eğriliği, tıkanıklığa yol açmaktadır ve hava geçişini engellemektedir. Hasta burnunun bir tarafı veya her iki tarafını nefes alıp vermede sağlıklı bir şekilde kullanamaz.

Deviasyon (burun kemiği - kemik eğriliği) ameliyatı?

Deviasyon kalıtımsal sebeplerden belirgin yüz asimetrilerinden ötürü doğuştan olabileceği gibi, hayatın ilerleyen zamanlarında sıklıkla küçüklükte buruna dıştan alınan bir travma sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Küçüklükte buruna alınan bir travma sonucu ortaya çıkan 1 mm lik önemsiz kaymalar, ilerki yaşlarda burun gelişimi devam ettikçe, ergenlikte belirgin eğriliklere neden olmaktadır. Burun, genellikle 18 yaşına kadar gelişimini sürdürmektedir.

Kemik eğriliği deyip geçmeyin!

Burun eğrilikleri sinsi hastalıklardır. Uzun vadede sıkıntı oluştururlar. Burun kemiği kırıkları vücudun en sık görülen kemik kırıklarıdır. Çünkü burun kemiği zayıf bir kemiktir. Havada durur ve desteği yoktur. Burun kemiği kırıldığı zaman tedavi edilmezse, o şekilde kaynar ve burun eğriliği oluşur. Burun kemiği kırıldığı zaman hemen tedavi edilmelidir. Aksi durumda uzun vadede ciddi hastalıklara sebep olur. Burun kemiği eğrilikleri için kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır.