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Dünya

"Kemerleri sıkacağız"

Suudi Arabistan Maliye Bakanı el-Cudan koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol fiyatlarını ciddi bir şekilde etkilemesinden dolayı devam eden krizle mücadele etmek için bir müddet kemer sıkma politikasını uygulayacaklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:56:00 -
"Kemerleri sıkacağız"

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan Maliye Bakanı el-Cudan koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol fiyatlarını ciddi bir şekilde etkilemesinden dolayı devam eden krizle mücadele etmek için bir müddet kemer sıkma politikasını uygulayacaklarını dile getirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cudan, dün akşam yaptığı açıklamada, Krallığın devam eden krizle savaşmaya kararlı olduğunu ve bütçe açığını kapatmak için ülke giderlerini azaltma konusunda tüm seçenekleri değerlendireceklerini duyurdu. “Önlemler şiddetli ve acı verici olabilir, ancak krizi bitirme konusunda net bir zaman perspektifi olmadığı için gerekliler. Kemer sıkmamız gerekiyor ve bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağız” ifadelerini kullanan Cudan, harcamaları kısmakla ilgili tedbirleri yakında açıklayacağını ancak zaruri harcamalar ve salgınla savaşmak için sağlık alanında yapılan harcamalar gibi temel hizmetlerin kısıtlanmayacağını söyledi. Cudan, “Devam eden krizle savaşmaya ve harcamaları hızlı bir şekilde azaltmaya hazırlıklı olmalıyız” diyerek kriz etkilerinin önümüzdeki 3 çeyrekte Krallığın bütçesinde daha net bir şekilde görülebileceğini vurguladı.

 

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