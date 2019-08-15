"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası Samsun’un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolu Karlı Sapağı’nda uygulama, bilgilendirme ve denetim yapıldı. Denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verilmesi istendi.

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