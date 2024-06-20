Kemerhisar'da kuduz endişesi! Şüpheli köpek üzerindeki test sonucu açıklandı
Niğde'nin Kemerhisar ilçesinde kuduz köpek paniği yaşanmış ve ilçe karantinaya alınmıştı. Köpek üzerinde yapılan incelemede kuduz testi negatif çıktı.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında bir köpek, H.Ş. adlı vatandaşı ısırdı.
Başıboş köpek ısırma vakasının ardından öldü.
İlçe karantinaya alınmıştı!
Niğde Valiliği tarafından kuduz şüphesi ile köpekten alınarak Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen örneğin analizi tamamlanana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına ilişkin genelge yayınlanmıştı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğin testinin negatif çıktığı belirtildi. Karantina uygulamasına test sonucunun negatif çıkmasıyla son verildi.
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