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Yaşam Kemer'de gece görüşlü helikopterler devrede
Yaşam

Kemer'de gece görüşlü helikopterler devrede

Yeniakit Publisher
2023-07-26 02:30:00 -

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Gece görüşlü helikopterler devrede

Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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