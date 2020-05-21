Kemer’de 6 bin gıda paketi dağıtıldı
Kemer Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.
Kemer Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.
Kemer Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.
Kemer Belediyesi, halka Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikoloğu ile ücretsiz terapi desteğinde de bulunmaya devam ediyor.