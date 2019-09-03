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Kemalpaşalı üreticiye 126 küçükbaş hayvan hibesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusundaki çalışmaları devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:32
Kemalpaşalı üreticiye 126 küçükbaş hayvan hibesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusundaki çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törenle eğitimlerini tamamlayan 32 üreticiye toplam 126 adet küçükbaş hayvan hibe edildi. Kemalpaşa ilçesinde ilk kez yapılan küçükbaş hayvan hibesinde konuşan Başkan Soyer, "Atamızın dediği gibi, köylü milletin efendisiyse ben çocuklarımızın, torunlarımızın bir gün ’atam gibi, babam gibi çiftçi olmak istiyorum’ demesini hayal ediyorum" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa ilçesindeki 32 üreticiye toplam 126 adet küçükbaş hayvan hibe etti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların katıldığı küçükbaş hayvan hibesi töreninde konuşan Başkan Soyer, “Başarılı olmak zorunda bu arkadaşlarımız. Neden biliyor musunuz? Eğer bir memleket üretimden uzaklaşıyorsa eğer bir memleket bereketli topraklarının bereketinden faydalanmıyorsa, işte o zaman yok olmaya mahkumdur. İşte o zaman atalarımızın bize bıraktığı mirasa haksızlık etmiş oluruz, onu har vurup harman savurmuş oluruz. O nedenle şunu hayal ediyorum. Atamızın dediği gibi, köylü milletin efendisiyse ben çocuklarımızın, torunlarımızın bir gün atam gibi, babam gibi çiftçi olmak istiyorum, demesini hayal ediyorum. Çünkü bundan daha gerçek bir kalkınma yoktur” dedi.



"Başarılı olmak zorundalar"


İzmir Büyükşehir Belediyesinin her türlü yardım ve işbirliğine açık olduğunu söyleyerek, üretimin ancak özenli çalışarak gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Soyer, “Eğer arkamızdaki bereketli topraklarda üretim yapılırsa, işte o üretimle ailelerin geçinebilmesi ve kimseye muhtaç olmaması mümkün. Onun için sizlere balık tutmayı öğretmek istiyoruz. 39 üreticimiz asla şunu aklından çıkarmasın; başarısız olurlarsa sadece kendilerinin değil kendilerinden sonra geleceklerin de umudunu kıracaklar. Başarılı olmak zorundalar. En iyi en verimli şekilde bu işi sürdürmek zorundalar. Üreticimiz sahip çıkarsa biliniz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi çok daha fazla üreticiye yardım yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.



"Yerelde kalkınmanın bir örneğini burada veriyoruz"


Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yerelde kalkınmanın bir örneğini burada veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer daha önceden belirlediği programını tüm hızıyla devam ettiriyor, kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir, yerelde kalkınmada Türkiye’ye örnek oldu. Bir çok ilçemizde küçükbaş hayvan dağıtımı hızla sürüyor. Sıra Kemalpaşa’ya geldi. Bu bir başlangıç. Biz balık tutmasını öğrettiğimiz zaman, yerelde birçok konuda bu işi başarmış sayılırız. Teşvik edeceğiz. İki sene önce üç tane koyun bir tane damızlık hayvan alanının şimdi kırk tane hayvanı olmuş. Bunu teşvik etmek lazım. Herkes taşın altına elini koyacak. Yerelde kalkınmayı hep beraber yapacağız." Konuşmaların ardından üreticiler adına Başkan Tunç Soyer’e kuzu hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Kemalpaşa Belediye Başkanı küçükbaş hayvan dağıtımı için kura çekti. İki başkan daha sonra tören alanını gezerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



10 bin 508 adet küçükbaş hayvan


Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ve ıslahı projesi kapsamında ilk kez Kemalpaşa ilçesinde hayvan dağıtımı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce Karaburun, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Selçuk, Menderes, Kınık, Bergama, Dikili, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire ve Bayındır olmak üzere toplam 14 ilçede 2 bin 670 üreticiye toplam 10 bin 389 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Kemalpaşa’da yapılan dağıtımla birlikte bu sayı İzmir genelinde toplam 2 bin 702 üreticiye, 10 bin 508 adet küçükbaş hayvan hibe edildi. Doğan yavrularla birlikte toplam hayvan sayısı 21 bin 531’i bulacak. Küçükbaş hayvancılığı destekleme konusunda Kiraz, Bayındır, Tire, Dikili, Aliağa, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde eğitim çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:32
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