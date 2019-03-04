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Kemalpaşa’da görkemli açılış

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi’nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:22
Kemalpaşa’da görkemli açılış

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi’nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı gerçekleştirildi.

 

Kemalpaşa’nın Bağyurdu Mahallesi’nde gerçekleştirilen SKM açılışı adeta miting havasına dönüştü. Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu’ya gösterilen yoğun ilgi arasında gerçekleştirilen açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti ve MHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Halkın büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Gönül birliği ruhu ile kurulan Cumhur İttifakı’nın bizlere sağladığı birlik beraberlik ve bitmez tükenmez enerjisiyle Bağyurdu Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını coşkuyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kemalpaşa için büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz vardı. Allah’a hamdolsun hepsini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Kemalpaşa’yı yükseliş dönemine geçireceğiz inşallah. Sizlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

 

Kemalpaşa’da Cumhur İttifakı’nın güçlü ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Uğurlu “Bu seçim sadece belediye seçimi değil. Devletini, milletini düşünen herkesin, kirli oyunları bozacağı bir seçimdir. Cumhur İttifakı olarak bu seçimde Kemalpaşa’da rekor kırıp hep birlikte ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İttifakın önemine dikkat çektiler

 

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise yerel seçimlerin ülkemiz açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bütün dünya mazlumlarının gözünün bu seçimde olduğunu ifade eden Kırkpınar, açılışı yapılacak merkezin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Seçim Koordinasyon Merkezimizin ilçemiz, mahallemiz ve Cumhur İttifakı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Cumhur İttifakının ilkeli bir anlayış üzerine temellendirildiğini vurguladı. Osmanağaoğlu, "Türkiye’yi 2023’e taşıyacak muazzez irade ve itibarın adı Cumhur İttifakı’dır. Kaynağını milli duruştan alan bu ittifak 31 Mart 2019’da başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Bağyurdu SKM açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:22
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