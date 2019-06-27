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Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!

Seçimin neticelenmesinden günler geçmesine rağmen Siyonistler kutlama paylaşımı yaparken görülebiliyor. Öte yandan Kemalist hesapların da bu paylaşımları beğenmesi dikkat çekiyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:32
Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!

 yeniakit.com.tr  Meşhur Türk-İslam düşmanı ve zamanının çoğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek için çalışmaya vakfeden Siyonist Prof. Alon Ben Meir günlerdir kutlama paylaşımları yapıyor.

Siyonist profesör: “Erdoğan’ın sonunun başlangıcı”

Meir 23 Haziran  akşamı attığı twitte, “Bu sadece Erdoğan’ın sonunun başlangıcı” yazdı.

Zafer sarhoşu olan Meir, 24 Haziran attığı twitte ise, “Kuvvetle ihtimal Erdoğan başkanlığı kaybedecek ve zalimlik, yolsuzluk ve kurnazlık mirası bırakacak” dedi.

Meir başka bir twitinde ise “İstanbul Erdoğan’ın diktatörce idaresinden halkın bıktığını gösterdi” ifadelerini kullandı. Siyonist profesörün bu ve bunun gibi twitleri Kemalistler tarafından beğenilirken görüldü.

 

Kaybedilen İstanbul seçimleri sonrası ble bu kadar diktatörlük vurgusu yapıp seçimler vasıtasıyla indirmeyi umdukları “diktatörün” ne biçim bir diktatör olduğu sorusu ise ortada kaldı. Lakin bahse konu Siyonistin mantıkla irtibatı kesip sadece kin kustuğu biliniyor.

Meir’in kutlama paylaşımları bitmek bilmedi. 25 Haziran’da bir kez daha ortaya çıkan Siyonist, “Erdoğan’ın ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ ifadesi kesinlikle doğru. İstanbul’un kaybı Erdoğan’ın istismarcı siyasi kariyerinin sonunun başlangıcıdır” dedi.

Siyonistler seçim sonuçlarını memnuniyetle karşılamıştı

Dünyaca ünlü ve twitter’da en etkili Siyonistler içerisinde en üst sıralarda zikredilen Arsen Ostrovsky de kutlamalardan uzak durmadı. İstanbul’un kaybedildiği haberini bu meşhur Siyonist, “İyi. Erdoğan’ın biraz daha kayıp yaşamasının zamanı gelmişti!” notuyla paylaştı.

Ostrovsky’nin bu mesaj ve duyguları, bir başka Siyonist olan Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları Washington bürosu Direktörü ve kamu politikası başkan yardımcısı William Daroff tarafından da paylaşıldı. Daroff, İstanbul sonuçlarını Erdoğan’ın “acıtıcı bir yenilgi” aldığı vurgusuyla haberleştiren New York Times’ın haberini de derhal paylaşmıştı.

Siyonist gazete Jerusalem Post ise 24 Haziran’daki haberinde “Türk muhalefetinin Erdoğan’a darbe indirdiğini” yazdı. Gazete ayrıca İmamoğlu’nun “herkesi kucaklayacağız” sözlerine vurgu yaptı.

Onlarca yıldır kan ve vahşet saçan Siyonistlerin bu mesaj, tepki ve duygularının Odatv, Sözcü ve bilumum Kemalist mecralarınki ile bire bir paralellik göstermesi ve tam bir kalbî yakınlık içinde bulunmaları da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:32
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Alon Ben Meir
  4. istanbul seçimi

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