Kemalistlerin yapamadığını Ruslar yapıyor! Hani muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttu!
"Rusya, Batı’nın desteklediği Ukrayna’daki meşru yönetimi devirmek için, komşu ülkeyi işgale kalkışıyor.. Dünya seyrediyor.." diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD'nin Türkiye karşıtı herhangi bir adımında kemalistlerin kendi ülkesine cephe almasını eleştirdi.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişmine karşı Batı'nın aciz kaldığını söyleyerek, çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Değişik siyasi görüşlerimiz olabilir..
Ama “hak” ölçüsünde, birlik olmamız gerekmez mi?
Bu kapsamda, emperyalizme karşı dimdik durmamız gerekmez mi?
İç siyasette farklı konumlarımız olsa da, hiçbir ihtimalde, emperyalizmle ittifak etmememiz gerekmez mi?
Bakın Rusya’nın durumuna..
Bakın, düne kadar kıldan tüyden sebeplerle, Türkiye’ye dünyayı dar etmeye kalkışan emperyal devletlerin acizliğine..
Rusya, Batı’nın desteklediği Ukrayna’daki meşru yönetimi devirmek için, komşu ülkeyi işgale kalkışıyor..
Dünya seyrediyor..
BM Güvenlik Konseyi karar alıyor..
Rusya veto ediyor..
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar alıyor..
Rusya “Zırto” diyor..
ABD “Rusya’nın 1.2 trilyon dolarını bloke ettim” diyor..
Ruslar “Ağa keyfiniz bilir” diyor..