Kemalistlerin ‘Pis Bedevi’ dediği kadın yüksekten uçtu!
Kemalistler 100 yıldır Araplara ırkçı saldırılarda bulunup aşağılarken, Türkiye’ye yerleşen bir Iraklının Mustafa Kemal hakkındaki sözleri şaşırttı.
yeniakit.com.tr
Bir sokak röportajında, “Kemalistlerin yerlileri bitti, ithalleri kaldı” dedirten ifadeler kullanıldı. Irak’tan geldiğini söyleyen bir genç kadın, Mustafa Kemal’i övmeye çalışırken izleyenlerin ağzını açık bırakan ifadeler kullandı.
“Atatürk ya da bir oğlu şu an ülkeyi yönetiyor olsaydı uçan arabalar olurdu.” diyen kadının, kendi ırkını 100 yıldır “pis bedeviler” diyerek aşağılayan Kemalistlere yaranmaya çalışması, “Bu kadarına da pes” dedirtti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere, “Ülkemde kemalist mülteci istemiyorum” yorumları yapıldı.
Medya
AK Parti, Kemalizm ile Mustafa Kemal'i ayırarak ne yapmaya çalışıyor? Dindar/mütedeyyin/muhafazakarlar bu işe ne diyor?