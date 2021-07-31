Kemalistlerin lincine maruz kalmıştı! İhsan Şenocak Oda Tv'nin tuzağından nasıl kurtulduğunu anlattı

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Müslüman kadınların giyimlerine yönelik uyarılarından sonra laikçi kemalistlerin lincine maruz kalan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Oda Tv'nin kendisine yönelik tuzağından nasıl kurtulduğunu anlattı. Hakkındaki linç kampanyasını değerlendiren Şenocak Hoca, "Bir kısım çevreler, Müslümanlara tebliğimizden sonra kulaklarını, gözlerini kapatacak, hakaret edecek, yalan yanlış iftira ile üstümüze gelecekler." dedi.

" 'Canlı yayın sistemimiz yok' dediler"

"Mesela Oda Tv var. Bu vesile ile aradılar. 'Konuşabilir miyiz?' dediler. 'Olur, konuşuruz' dedim. Ama canlı yayın istedim. 'Sistemimiz yok' dediler." ifadeleri ile Oda Tv'nin çirkin tuzağına dikkat çeken Dr. Şenocak, "Nasıl olmaz? Telefonla bile canlı yayın yapılıyor. Oda Tv ne kadar zamandır piyasada. 'Biz öyle yapmıyoruz fakat bu şekilde yapmak istiyoruz' dediler. 'Olmaz' dedim. 'Neyi kırpacak, neyi kesecek, nasıl çarpıtacaksınız? Ben onu bilemem' diye karşılık verdim. 'Yapmayız' dediler. 'Yapmaz mısınız? Varlık sebebiniz bu' dedim. Siz beni tanıyorsunuz, ben de sizi tanıyorum. En azından hakkımda yaptığınız yalan haberlerden sizi biliyorum." şeklinde konuştu.

'Karşınızda hep böyle bir güruh olacak'

İhsan Şenocak Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Hani diyorlar ya, 'Allah-u Teala namaz kılma diyor' 'Namaza yaklaşmayın' Peki sonrası? 'Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın' Bu açıklamada sonunu kesip, başını aldığınızda anlam yüzde yüz değişiyor. Bunların işi o. Çarpıtıp, değiştirecekler. Siz dinleyince de 'Allah Allah, ne demişim ya!' diyeceksiniz. Siz de hayretler içinde kalabilirsiniz. Onun için, Kur'an'ı Kerim, bunlara karşı hep uyarıyor. Karşınızda hep böyle bir güruh olacak. Sövecekler, hakaret edecekler, iftira edecekler. Söylemediklerinizi söylemiş gibi size isnad edecekler."