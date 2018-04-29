Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemalistleri yasa boğan görüntü! AKM'nin ön cephesinin yıkıldığı an...

Taksim'deki AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Oluşan gürültü ve toz bulutu kısa süreli paniğe neden oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 16:58

Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU KAPLADI

Çalışmalar kapsamında AKM’nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim’de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM’ye çevirirken, oluşan toz  ise yıkım ekibi tarafından su ile bastırılmaya çalışıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:58
  1. taksim
  2. istanbul
  3. akm
  4. atatürk kültür merkezi

YORUM YAZ

  • cihadcihad35 dk önce
    yıkılsın
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'de dehşet verici olay: Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi!
  1. ABD'de dehşet verici olay: Eski..
  2. Altın Elma, Diyarbakır'ın oldu
  3. Kilosu tam 4 bin lira!
  4. Katil Esed rejimi Humus'a saldırdı
  5. Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi
  6. Destici: Son toplantımızı yaptıktan..
  7. Yunanistan: Türkiye'yi AB'de istemiyoruz
  8. "Hazreti Peygamberi Anlama ve..
  9. Kemalistleri yasa boğan görüntü!..
  10. Başakşehir'e şok! İlk yarıyı geride..
  11. Erdoğan, milli tekvandocuyu tebrik etti
  12. "İlk defa kiralık milletvekilleri..
  13. "Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusu"
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin..
  15. Dikkat çeken adım! Savaş istiyorlarmış
  16. Edremit'te meyve çekirdekleri ve..
  17. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ:..
  18. Pakistan'dan uzay araştırmalarına dev..
  19. The Simpsons'ta "Türkiye" 24 kez anıldı
  20. Acımadan vurup öldürdüler!
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
AK Parti'de sürpriz aday!
AK Parti'de sürpriz aday!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm