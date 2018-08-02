Kemalistler sosyal barışı dinamitliyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Türkiye’de barış ve refahı sürekli baltalamaya çalışan sözde ‘Mustafa Kemal’in Askerleri’, “Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor” diyen sanatçı Bülent Ortaçgil’e de bu sözlerinden dolayı tepki göstererek sosyal barışı dinamitlemeye çalıştılar. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Sözde Atatürkçüler, yine din, Peygamber düşmanlığı yapıyor. Bunların amacı Atatürk falan değil. Amaçları ülkede huzuru bozmak” şeklinde konuştu. Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar da, “Ortaçgil, ‘Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor’ dedi diye o da linç ediliyor” dedi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise, “Özgürlük deyip, insanların özgürlüklerine dil uzatan yine kendileridir. Atatürk maskesi altında gizlenerek her türlü hainliği, pisliği yapıyorlar. Sözde Atatürkçüler sadece İslam dinine karşılar” şeklinde konuştu.