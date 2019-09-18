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Kemalistler buna ne diyecek? CHP'li belediye, Gezi eylemcilerinden şikayetçi oldu!..

CHP cephesinden, "Al birini vur ötekine" dedirten bir haber geldi!.. PKK'lı kadını sahneye çıkartan İzmit Belediyesi, Türkiye'yi telafi edilmesi zor olan zararlara uğratan Gezi Parkı eylemcilerinden şikayetçi oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
Kemalistler buna ne diyecek? CHP'li belediye, Gezi eylemcilerinden şikayetçi oldu!..

İzmit Belediyesi, Kocaeli’ndeki Gezi olayları davasında sanıklardan şikâyetçi oldu.

İstanbul Gezi Parkı’nda başlayarak tüm yurda yayılan ve Türkiye'yi telafi etmesi zor zararlara uğratan Gezi Parkı eylemleri İzmit’te de yoğun bir katılımla yapılmıştı. Bu eylemlere katıldıkları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla 238 kişi hakkında dava açıldı. 5 yıldır süren bu davada şikayetçiler arasında İzmit Belediyesi de bulunuyor.

Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde kişiler hakkında şikayetçi olan İzmit Belediyesi, CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet dönenimde de şikayetini sürdürdü.

"Zarar ödenirse vazgeçeriz"

Veryansın'daki habere göre, bugünkü duruşmaya İzmit Belediyesi adına katılan Avukat Suna Üstündağ Akdeniz, “Kamu zararı ödenmemiştir, ödenirse şikâyetimizden vazgeçiyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, Gezi olayları sırasında verdiği destekle biliniyor. Çeşitli zamanlarda eylemelere katılan Hürriyet, hatta sosyal medya hesabında, Gezi direnişini destekler çok sayıda paylaşım yapmıştı.

O dönemde yaptığı, “Çarşı haykırıyor; Kes bakalım!. Kes bakalım !.. Ağaçları kes bakalım!…. Sapı anana, kökü babana girecek mi bak bakalım!” şeklindeki rezalet tweet'i ortaya çıkmış, Hürriyet apar topar bu twiti silmişti.

CHP’li İzmit Belediyesi’nin Gezi Davasında yargılanan sanıklardan şikayetini sürdürmesi dikkat çekti.

PKK'lı ismi sahneye çıkardı

CHP'li İzmit Belediyesi, 6-7 Ekim olaylarında Mustafa Kemal heykelinin ateşe verilmesini destekleyerek aklınca espri yapan ve Kandil'in vurulmasını skandal sözlerle eleştiren PKK destekçisi Kardelen Başak’ı sahneye çıkarmıştı.

CHP'nin PKK'ya ödediği diyet... Mustafa Kemal heykelinin yakılmasını destekleyen isim sahneye çıktı!

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. İzmit Belediyesi
  4. Gezi olayları

YORUM YAZ

  • II.MuratII.Murat2 dk önce
    Imamoglu halkla beraber bunlardan Istanbulu aldiktan sonra bunlarin safti kaydi.Varsa yoksa Imamoglu... 

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